Primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile per l'Inter che inaugura così la nuova stagione dei campioni d'Italia. E alle 14.30 ci sarà la conferenza congiunta Marotta-Chivu nella quale, ovviamente, si parlerà anche di mercato.

Tutti sono in attesa delle notizie dal fronte Anan Khalaili: dovesse saltare l'affare per l'israeliano, il club sarebbe costretto a ripiegare su un altro giocatore, con conseguente rimodulazione del budget mercato globale.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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