Nuova partnership tra Inter e Acqua Fiuggi. Come da comunicato uscito pochi minuti fa, infatti, l'azienda italiana affiancherà Prima Squadra Maschile, Inter Women e Inter U23 in qualità di Official Water Partner. "Le bottiglie Acqua Fiuggi accompagneranno l’Inter in tutti i momenti chiave della stagione: dalle conferenze stampa alla presenza negli spogliatoi e in panchina durante le gare. Il brand apparirà inoltre sui LED bordocampo in occasione di tutte le partite casalinghe di Serie A e Coppa Italia del Club", si legge nella nota.

“Siamo felici di annunciare questo accordo di partnership con Acqua Fiuggi, un marchio che rappresenta da oltre un secolo un simbolo di eccellenza e di Made in Italy, riconosciuto e apprezzato anche a livello internazionale. Negli ultimi anni Acqua Fiuggi ha intrapreso un importante percorso di rinnovamento, in linea con la costante ambizione di crescita che contraddistingue anche il nostro Club. Siamo lieti di affiancare Acqua Fiuggi e di supportare, attraverso la forza del nostro brand e la sua visibilità, il raggiungimento dei loro obiettivi”, le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership con FC Internazionale Milano, un Club che condivide con Acqua Fiuggi la passione per l'eccellenza e una costante ambizione di crescita. Come noi, l'Inter fa della ricerca della qualità la propria bandiera: affiancare i nerazzurri e accompagnare gli atleti con la nostra acqua rappresenta per noi motivo di orgoglio. Insieme, fondiamo tradizione e innovazione per creare un valore autentico e un simbolo di eccellenza nel mondo” la dichiarazione di Stefano Bolognese, Chief Executive Officer di Acqua e Terme di Fiuggi.