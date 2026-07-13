Un trust chiamato Inter, scelto in omaggio alla passione calcistica del sindaco di Milano Giuseppe Sala. È uno degli elementi che emergono nell’ambito della vicenda Finalter, la società di consulenza finita al centro di accertamenti della Procura di Milano condotti dalla Guardia di Finanza. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Sala detiene una quota del 20% di Finalter, mentre il restante 80% fa capo a Cinque G, società riconducibile alla moglie e alla figlia di Pietro Galli, storico collaboratore dell’attuale primo cittadino fin dai tempi di Expo Milano 2015. Nel 2016, in concomitanza con la sua candidatura a sindaco, Sala ha collocato la propria partecipazione in un trust costituito secondo la legislazione dell’isola di Jersey.

In ballo anche il nome del notaio del rogito per San Siro

Il nome scelto per il veicolo è appunto Inter, richiamo alla fede nerazzurra del sindaco. Dal 2018 il trustee, cioè il soggetto incaricato della gestione fiduciaria del trust, è il notaio Filippo Zabban. Un nome noto anche nel dossier relativo allo stadio di San Siro: Zabban è infatti il professionista scelto per il rogito della cessione dell’impianto e delle aree circostanti a Inter e Milan. Secondo le ricostruzioni del quotidiano, il trust non sarebbe comparso nelle dichiarazioni patrimoniali annuali di Sala. Il sindaco ha spiegato di avere agito sulla base di un’interpretazione della normativa relativa alle intestazioni fiduciarie suggerita dal segretario generale del Comune di Milano. Sala ha inoltre chiarito di avere affidato la propria quota al trust con l’obiettivo di separarsi dalla gestione della partecipazione e di non essere a conoscenza delle scelte imprenditoriali assunte dal trustee.