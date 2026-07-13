Anche Gianlucadimarzio.com conferma che l'Inter ha rispedito al mittente la richiesta di prestito con diritto di riscatto avanzata dal Colonia per Jamal Iddrissou, riportata da Sport Mediaset. Aggiungendo però un dettaglio: se qualcuno intende strappare ai nerazzurri il gioiellino nazionale Under 20, una delle condizioni da mettere in conto è inserire la recompra nell'offerta. Il club nerazzurro chiede 15 milioni al primo anno e 18 al secondo. Confermato anche l'interesse di Brentford e Wolfsburg.