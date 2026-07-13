Tommaso Della Mora è, da qualche ora, un nuovo giocatore del Grosseto. I maremmani hanno ufficializzato l'arrivo dell'ex Inter, che vestirà la maglia biancorossa fino al 2028. Con l'annuncio ufficiale della società toscana sono arrivate anche le prime parole del calciatore ai canali ufficiali: "Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura con il Grosseto. Non vedo l'ora di confrontarmi con il calcio dei grandi e vivere questa esperienza in una piazza così importante. Arrivo con tanta voglia di crescere, lavorare e dare il massimo con questa maglia".