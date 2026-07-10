Poste Italiane ha comunicato oggi l’emissione, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica 'I valori sociali0 dedicato all'Inter, squadra vincitrice del campionato di calcio di Serie A nella stagione 2025-26. Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di quattrocentomilaotto esemplari, distribuiti in fogli da ventuno francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il bozzetto è firmato da Matias Hermo.

Scudetto numero 21

La vignetta raffigura una composizione grafica incentrata sul numero “21”, impreziosito dallo stemma del club nerazzurro, Accanto al numero si staglia Io Scudetto tricolore. Sullo sfondo, elementi grafici in nero e blu richiamano il serpente, che rappresenta da secoli l'identità meneghina ed è stato adottato dal club per rinsaldare il legame con il territorio. Completano il francobollo le legende “FC Internazionale Milano” e “Campioni d'Italia 25/26”, la scritta “Italia” e l'indicazione tariffaria “B”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso “Spazio Filatelia” di Milano.

Prodotti filatelici

È stata realizzata una cartella filatelica contenente un foglio di francobolli, la cartolina affrancata ed annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it