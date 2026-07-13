Il Napoli piazza un importante colpo in prospettiva e si assicura uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Il club azzurro ha definito l’arrivo di Mattia Esposito, attaccante classe 2008 proveniente dal Sorrento, riuscendo ad anticipare la concorrenza di diversi club. Tra le società che avevano mostrato interesse per il talento napoletano c’era anche l’Inter, che nelle scorse settimane aveva seguito con attenzione il giocatore. La società partenopea ha accelerato i tempi e, grazie al lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, ha chiuso l’operazione puntando sulle qualità e sul potenziale di crescita del giovane attaccante. Un investimento importante per il futuro, soprattutto in una fase di mercato in cui il Napoli è impegnato anche a sistemare la rosa di Allegri e a gestire gli esuberi.

I dettagli dell'acquisto di Mattia Esposito

Secondo le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio di Sky, il Napoli ha raggiunto l’accordo con il Sorrento per il trasferimento di Esposito. Il classe 2008 dovrebbe ora continuare il suo percorso di maturazione attraverso un prestito al Bari, dove avrà la possibilità di confrontarsi ancora con il calcio professionistico e trovare maggiore spazio. Nell’ultima stagione disputata in Serie C, Esposito ha raccolto 21 presenze con la maglia del Sorrento, mettendo in mostra qualità tecniche e personalità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di importanti club, tra cui proprio l’Inter, che aveva inserito il suo nome tra i profili da monitorare per il futuro. Il Napoli, però, ha saputo muoversi con decisione e in anticipo, riuscendo a superare la concorrenza nerazzurra. Il classe 2008 è cresciuto nel settore giovanile del Sorrento, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, esordendo in Serie C e in Coppa Italia. Attaccante moderno, viene impiegato soprattutto come seconda punta, ma può ricoprire diverse posizioni nel reparto offensivo grazie alla sua duttilità. Già nel giro della Nazionale italiana Under 18, Esposito è considerato un prospetto molto interessante. Il Napoli ha creduto nelle sue potenzialità e ha deciso di investire su di lui e assicurandosi un giovane talento destinato a essere seguito con attenzione nei prossimi anni.