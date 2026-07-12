Il Bologna si prepara a vivere giorni decisivi anche sul fronte del mercato. L'edizione odierna de Il Resto del Carlino fa il punto della situazione in uscita ed evidenzia il punto su Lucumì. "Tra le società che seguono con maggiore attenzione il centrale rossoblù figurano Juventus e Inter", scrive il quotidiano. Entrambe, però, sarebbero intenzionate a negoziare un prezzo inferiore (rispetto ai 28 milioni di euro). Considerando anche la scadenza contrattuale del calciatore: in scadenza tra un anno.

Sezione: Copertina / Data: Dom 12 luglio 2026 alle 21:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione