Nel calcio capita che un trasferimento sembri ormai definito e poi si interrompa proprio sul più bello. È il caso di Anan Khalaili, che non vestirà la maglia dell’Inter. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta oggi durante la conferenza stampa di presentazione della stagione ha annunciato "Anan Khalaili non ha superato le visite mediche e non ha ricevuto l'ok dal Coni", senza fornire ulteriori dettagli per motivi di riservatezza. L’esterno israeliano tornerà quindi, almeno momentaneamente, all’Union Saint-Gilloise, entrando nella lista degli affari sfumati dopo i controlli di rito.

I precedenti delle trattative saltate all'ultimo momento

Tra i precedenti più celebri c’è quello di Lazar Samardzic: nell’estate 2023 il centrocampista aveva completato gli esami medici e l’intesa tra Inter e Udinese era stata raggiunta, ma l’operazione si bloccò per questioni legate alla ridefinizione dell’accordo economico e alle commissioni richieste dal nuovo entourage del giocatore. Situazione simile per Marco Brescianini, vicino al Napoli nel 2024: nonostante le visite superate, la trattativa cambiò direzione per divergenze sulla formula del trasferimento, favorendo l’inserimento dell’Atalanta. Negli ultimi anni anche il Milan ha vissuto casi analoghi, con gli stop per Jean-Philippe Mateta e Victor Boniface, mentre Kevin Danso non approdò alla Roma dopo i controlli medici contestati dal giocatore e dal Lens. Anche Patrik Schick, destinato alla Juventus, vide sfumare il passaggio dopo le visite: un altro esempio di affari rimasti incompiuti.