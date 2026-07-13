Nonostante le notizie degli ultimi giorni, l'Inter aveva sì l'accordo con Trevoh Chalobah ma con il Chelsea non c'è stato alcun passo ufficiale. E secondo quanto filtra oggi, il difensore inglese sarebbe fuori budget per il club nerazzurro perché la distanza tra un'idea di proposta e la richiesta è troppo alta. Ne parla Orazio Accomando per Sportmediaset, che richiama in causa il forte interesse del Como che già nelle scorse settimane fa aveva avanzato una proposta ai Blues, respinta perché giudicata bassa. Ma il pressing dei lariani non è ancora terminato.

Capitolo Chalobah: Como sempre in pressing per il difensore del Chelsea. Al momento c'è distanza su cifre tra i club. Come raccontato, Inter non così forte sul giocatore.@sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 13, 2026