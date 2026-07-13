Nonostante le notizie degli ultimi giorni, l'Inter aveva sì l'accordo con Trevoh Chalobah ma con il Chelsea non c'è stato alcun passo ufficiale. E secondo quanto filtra oggi, il difensore inglese sarebbe fuori budget per il club nerazzurro perché la distanza tra un'idea di proposta e la richiesta è troppo alta. Ne parla Orazio Accomando per Sportmediaset, che richiama in causa il forte interesse del Como che già nelle scorse settimane fa aveva avanzato una proposta ai Blues, respinta perché giudicata bassa. Ma il pressing dei lariani non è ancora terminato.

Sezione: Mercato / Data: Lun 13 luglio 2026 alle 13:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.