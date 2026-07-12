Il primo giorno di scuola della seconda Inter di Cristian Chivu sta per iniziare. È stata fissata infatti per domani, entro le 10, la convocazione dei calciatori nerazzurri al raduno ad Appiano Gentile. Domani i vari giocatori raggiungeranno così il centro sportivo nerazzurro in mattinata, alla spicciolata e dalle 8 circa, mentre nel primo pomeriggio lo stesso allenatore romeno, insieme al presidente Beppe Marotta inaugurerà la stagione con una conferenza stampa ufficiale fissata alle 14.30.

Non è stata resa nota una lista ufficiale di convocati, né dei giovani aggregati, ma al via di domani prenderanno parte anche alcuni nerazzurri da considerare in uscita perché fuori dal progetto, come Benjamin Pavard, Kristjan Asllani e Davide Frattesi. Ovviamente non sarà no presenti i giocatori che hanno partecipato al Mondiale, anche quelli già usciti con le rispettive Nazionali, che godranno di un po' di vacanza prima di tornare al lavoro.