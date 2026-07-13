Consueto appuntamento con gli ultimi aggiornamenti di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che risponde alle domande degli iscritti. La prima notizie è in realtà una conferma su Yann Sommer al Bruges: intesa totale con il club belga nonostante una buona offerta dalla Spagna. Scelta anche famigliare, per essere più vicino alla sua Svizzera.

Il discorso vira poi su un tema caldo in casa nerazzurra: John Stones. L'inglese rientra ancora nella cerchia dei difensori top, quando sta bene ce ne sono pochi del suo livello. Il 32enne era stato proposto da marzo ad aprile, al giocatore piacerebbe un'esperienza in Italia, lui ama molto Milano e la frequenta. Anche per questa ragione gli agenti lo hanno riproposto negli ultimi giorni. Resta un'opzione sul tavolo, l'Inter sta valutando in attesa di capire le sue condizioni fisiche, visto che non è stato al meglio negli ultimi mesi, motivo per cui le strade con il Manchester City si sono separate. I nerazzurri valutano, si tratta di un discorso che non dipende da Benjamin Pavard visto che bisogna sostituire due centrali e il francese è sempre considerato in vendita. Nessuna riapertura, il club sta cercando soluzioni per l'ex Marsiglia. Questa è la situazione attuale, poi chiaramente da qui alle prossime settimane non è dato sapere cosa potrebbe accadere.