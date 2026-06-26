Il futuro di Nico Paz continua a essere uno dei nodi più interessanti di questa fase di mercato, con una situazione ancora tutta da decifrare dopo il suo rientro al Real Madrid. Il talento argentino ha infatti concluso la sua esperienza in prestito al Como, dove si è messo in evidenza per crescita tecnica e personalità, guadagnandosi attenzioni importanti sia in Italia che all’estero. Il club spagnolo ha esercitato il diritto di recompra, riportandolo alla base, ma questo non significa che il suo futuro sia già scritto.

Il Como, infatti, mantiene un possibile canale preferenziale per un ritorno del giocatore, anche se le condizioni economiche restano impegnative: si parla di una valutazione che potrebbe arrivare fino a 60 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione estremamente complessa e legata a scelte strategiche molto precise. Proprio questo scenario ha aperto la porta a diverse interpretazioni e all’interesse potenziale di altri club europei, pronti eventualmente a inserirsi se si creassero le condizioni giuste. Il profilo di Nico Paz, giovane ma già con esperienza internazionale, continua infatti a essere considerato molto promettente per il presente e per il futuro.

Il dettaglio in Nazionale di Nico Paz

Nel frattempo il giocatore è concentrato con la nazionale argentina, ma un dettaglio apparso sui social ha contribuito ad alimentare ulteriori discussioni. In una recente foto pubblicata online, accanto alla maglia dell’Albiceleste è comparso un cappellino del Como ben visibile in primo piano, elemento che non è passato inosservato ai tifosi e agli addetti ai lavori. Questo particolare ha subito generato interpretazioni contrastanti: da una semplice coincidenza a un possibile segnale di gradimento verso un ritorno sul lago.

Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e tutto resta nel campo delle ipotesi. Nei prossimi giorni sarà il Real Madrid a fare le proprie valutazioni interne, decidendo se puntare ancora sulla sua crescita o aprire a nuove soluzioni, tra prestiti o eventuali offerte a titolo definitivo.