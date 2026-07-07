Dopo la vittoria contro l'Egitto con la maglia dell'Argentina, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del capitano interista, entrato a partita in corso e decisivo nel 3-2 dell'Albiceleste con l'assist per Enzo Fernandez.

Le parole di Lautaro Martinez

Sulle emozioni vissute durante la partita

"Sicuramente sono tantissime le emozioni che abbiamo provato alla fine. Essere sotto 2-0 e rischiare di uscire, con poco tempo che mancava alla fine... abbiamo dato tutto quello che avevamo dentro. Durante il break il mister ci ha detto questo. Io ho cercato la porta avversaria sempre, poi abbiamo trovato il gol che nel primo tempo meritavamo e la fiducia è stata fondamentale per portare a casa questa partita".

Sulla dedica di Messi per lui dopo il gol segnato

"Sicuramente nella dedica di Messi c'era tanta emozione. Gli ho detto che si merita tutto quello che sta vivendo. Io sono orgoglioso e felice di aver condiviso con lui il Mondiale in Qatar, tre Cope America, una Finalissima e anche questo Mondiale. Ho avuto la fortuna di averlo a fianco quando ha vinto il suo ottavo Pallone d'Oro. Per me queste sono emozioni che mi porterò sempre dentro perché stiamo parlando del migliore di sempre".

Sulle lacrime di Messi a fine partita

"Abbiamo lottato per lui, abbiamo lottato per noi, per le nostre famiglie, per l'Argentina. Anche oggi hanno riempito lo stadio e per noi sono un giocatore in più. Tutte queste emozioni che mi porto dentro e che vivo anche con la mia famiglia che oggi era in tribuna. Anche queste cose ti fanno crescere tanto".