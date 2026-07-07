Nonostante l'epilogo amaro nel campionato europeo di categoria, con l'eliminazione ai gironi per mano dell'Ucraina, l'Italia U19 non è ancora pronta al "rompete le righe". La squadra di Bollini si gioca un posto al prossimo Mondiale U20, che si terrà in Uzbekistan e Azerbaigian nel 2027: domani alle 15 gli Azzurri sfideranno la Danimarca, arrivata terza nell'altro girone degli Europei. Calcio d'inizio alle ore 15.

La probabile formazione dell'Italia

Bollini dovrebbe confermare il 4-3-3 visto anche nelle tre partite dell'Europeo. In porta ci sarà Pessina, davanti a lui Nardin a destra e Natali e Verde centrali. A sinistra il primo ballottaggio, tutto a tinte nerazzurre: Cocchi, titolare dell'U23, classe 2007, si gioca il posto con Marello, classe 2008 e titolare della Primavera nerazzurra. Il primo dovrebbe essere in vantaggio.

A centrocampo terzetto composto da Liberali, capitan Sala e Comotto, mentre in attacco ci sarà Coletta sulla corsia di destra. Spazio poi ad altri due interisti: Iddrissou e Mosconi. Il primo dovrebbe avere la meglio su Arena per il ruolo di centravanti, il secondo è favorito su Elimoghale per una maglia dal primo minuto.

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi. Allenatore: Alberto Bollini.