"La sentenza impugnata, con argomentazioni razionali, appropriate e immuni da censure in sede di legittimità, in armonia con la decisione del primo giudice e sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, ha ritenuto non dimostrata la veridicità della notizia, obiettivamente diffamatoria, pubblicata dal ricorrente sulla rivista on line “The King Corona Magazine”". Con queste motivazioni, la Cassazione, come riferisce un articolo de Il Giorno, ha reso definitiva la condanna a Fabrizio Corona nell'ambito del procedimento per diffamazioni aggravate verso Brozovic, Icardi e Wanda Nara.

Nel corso dell'udienza, riferisce il quotidiano, Nara spiega che dal giorno della pubblicazione dell’articolo "sono cominciati i problemi e Mauro poi ha dovuto cambiare squadra". Brozovic ha ribadito l’infondatezza della notizia. Ora è arrivato il timbro della Suprema Corte che ha chiuso il caso.