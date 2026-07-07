Nelle prossime settimane, dopo il rientro di Carlos Augusto in Italia e prima della partenza dell’Inter per la tournée a Hong Kong e in Australia, i rappresentanti del calciatore brasiliano, secondo quanto risulta a FcInterNewsi.t, si incontreranno con l’Inter per parlare del rinnovo dell’ex Monza. Il jolly brasiliano sta bene a Milano, è vero che voglia trovare continuità di minutaggio, ma è altrettanto vero che l’intenzione attuale è quella di restare in nerazzurro a dispetto delle voci filtrate nelle settimane scorse.

Ovviamente chi ne cura gli interessi, conscio anche del fatto che Carlos Augusto goda del decreto crescita, punta a massimizzarne il prolungamento, ma anche in Viale della Liberazione considerano il classe '99 un elemento importante della rosa (anche perché può pure giocare in difesa, dove quest’anno sono partiti Francesco Acerbi e Stefan de Vrij). Ergo, da ambo le parti c’è fiducia e voglia di trovare una soluzione che faccia tutti contenti.