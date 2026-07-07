Il legame tra la Roma e Paulo Dybala si consolida. Dopo che, qualche mese fa, il destino dell'argentino sembrava lontano dalla Capitale, ora è tutto fatto per il rinnovo. Un rinnovo voluto dalla 'Joya', che ha accettato la riduzione dell'ingaggio per restare a disposizione di Gian Piero Gasperini anche nella stagione ormai alle porte.

Come ha riportato oggi Fabrizio Romano, una volta aperte le trattative non c'è mai stato dubbio sulla volontà delle due parti. Dybala giocherà quindi la Champions League con la Roma, al ritorno nella massima competizione continentale dopo sette anni. L'ex Juventus invece è arrivato alla Roma nel 2022: la prossima per lui sarà la quinta stagione all'Olimpico.