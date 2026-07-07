Nella girandola di dichiarazioni post-partita contro l'Egitto, Lautaro Martinez ha fatto una rivelazione in merito al capitano Lionel Messi, protagonista assoluto anche questa sera ad Atlanta: "È impressionante. Impressionante, e gliel'ho detto, anche in campo, che se lo meritava. Se lo merita per quello che è, per quello che porta alla squadra, perché è il suo ultimo Mondiale e perché è il nostro leader. E noi cerchiamo di supportarlo e di dare sempre il massimo", le parole in zona mista. 

Sezione: Focus / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 23:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.