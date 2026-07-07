Nella girandola di dichiarazioni post-partita contro l'Egitto, Lautaro Martinez ha fatto una rivelazione in merito al capitano Lionel Messi, protagonista assoluto anche questa sera ad Atlanta: "È impressionante. Impressionante, e gliel'ho detto, anche in campo, che se lo meritava. Se lo merita per quello che è, per quello che porta alla squadra, perché è il suo ultimo Mondiale e perché è il nostro leader. E noi cerchiamo di supportarlo e di dare sempre il massimo", le parole in zona mista.