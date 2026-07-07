Sono stati annunciati da parte del Panathinaikos i numeri di maglia che i giocatori indosseranno nella nuova stagione calcistica e, naturalmente, l'attenzione si concentra sulle scelte dei nuovi acquisti. A partire da Stefan de Vrij, che nel viaggio da Milano ad Atene non ha dimenticato le sue abitudini e si è preso anche in biancoverde la maglia numero 6 che apparteneva a Manolis Siopis lo scorso anno, con quest'ultimo che ora porta la numero 24.