Sono stati annunciati da parte del Panathinaikos i numeri di maglia che i giocatori indosseranno nella nuova stagione calcistica e, naturalmente, l'attenzione si concentra sulle scelte dei nuovi acquisti. A partire da Stefan de Vrij, che nel viaggio da Milano ad Atene non ha dimenticato le sue abitudini e si è preso anche in biancoverde la maglia numero 6 che apparteneva a Manolis Siopis lo scorso anno, con quest'ultimo che ora porta la numero 24.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 23:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.