Strike non proprio felice per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ieri sera protagonista di una buona gara contro l'Austria dell'ex compagno di squadra e di reparto Marko Arnautovic, gara però che l'argentino non è riuscito a condire con un gol. Il Toro non è ancora riuscito a sbloccarsi in questa edizione del Mondiale ma durante il riscaldamento, il 22 di Scaloni ha scaldato e come il piedino. Certo... a discapito di un povero fotografo finito purtroppo per lui nel pieno della traiettoria sbagliata.

Mentre si riscaldava, infatti, Lauti ha tirato un siluro che dopo una deviazione è finito sul fondo, ma non proprio fondo del campo. Il pallone ha oltrepassato i tabelloni e colpito dritto in volto un povero fotografo a bordo campo che è stato letteralmente travolto, facendo scoppiare una grossa risata generale non condivisa però dal malcapitato, dolorante a terra. Il video è ovviamente diventato virale sui social. 

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 19:25
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi