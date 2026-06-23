Strike non proprio felice per il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ieri sera protagonista di una buona gara contro l'Austria dell'ex compagno di squadra e di reparto Marko Arnautovic, gara però che l'argentino non è riuscito a condire con un gol. Il Toro non è ancora riuscito a sbloccarsi in questa edizione del Mondiale ma durante il riscaldamento, il 22 di Scaloni ha scaldato e come il piedino. Certo... a discapito di un povero fotografo finito purtroppo per lui nel pieno della traiettoria sbagliata.

Mentre si riscaldava, infatti, Lauti ha tirato un siluro che dopo una deviazione è finito sul fondo, ma non proprio fondo del campo. Il pallone ha oltrepassato i tabelloni e colpito dritto in volto un povero fotografo a bordo campo che è stato letteralmente travolto, facendo scoppiare una grossa risata generale non condivisa però dal malcapitato, dolorante a terra. Il video è ovviamente diventato virale sui social.