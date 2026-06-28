Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato uno degli ospiti speciali del 'Newmag Summerfest 2026', il festival letterario, culturale e sportivo più atteso dell'estate in Armenia. Allo Yeraz Park, l'armeno ha presentato il suo libro 'La mia vita sempre al centro', per poi dedicarsi completamente ai tifosi per tre ore nella classica sessione di foto e autografi. Un bagno di folla per Miki, come si può apprezzare dalle foto pubblicato su Instagram

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Dom 28 giugno 2026 alle 13:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.