Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è stato uno degli ospiti speciali del 'Newmag Summerfest 2026', il festival letterario, culturale e sportivo più atteso dell'estate in Armenia. Allo Yeraz Park, l'armeno ha presentato il suo libro 'La mia vita sempre al centro', per poi dedicarsi completamente ai tifosi per tre ore nella classica sessione di foto e autografi. Un bagno di folla per Miki, come si può apprezzare dalle foto pubblicato su Instagram: