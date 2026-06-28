Un ritorno 'romantico' per Piotr Zielinski, che ha scelto la magnifica cornice dell'isola di Capri per godersi qualche giorno di completo relax dopo la fine della stagione con l'Inter. Il centrocampista polacco è stato avvistato con la sua famiglia presso il famoso resort balneare "Il Nettuno" di Anacapri. Questo ritorno in Campania non è passato inosservato ai tifosi del Napoli, maglia che ha vestito per diversi anni, e che porta con sé un'inevitabile ricchezza di impressioni ed emozioni contrastanti tra i cuori azzurri. Zielinski, scrive il quotidiano Il Mattino, conferma così il suo profondo legame con Napoli e dintorni, rimasto intatto anche dopo due stagioni a Milano.