Sky ha presentato nel corso di un evento speciale presso il Piccolo Teatro di Milano la nuova stagione televisiva che è pronta a tenere compagnia ai propri abbonati. Con particolare attenzione per lo sport, che sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming NOW, si parte sin da questa estate con oltre 15.000 ore di diretta e più di 3.000 appuntamenti. Grande protagonista della nuova stagione il calcio, che tornerà in campo già da luglio con il programma delle amichevoli internazionali che accompagneranno Inter, Juventus, Milan e Napoli verso i primi impegni ufficiali della stagione, oltre allo spareggio di UEFA Conference League dell’Atalanta.
L’offerta calcistica si completa con i principali campionati nazionali e internazionali: dal 22 agosto torna la Serie A Enilive con tre partite per turno inclusi quattro big match. Riparte la Serie C Sky Wifi (dal 22/8) e le migliori sfide in esclusiva di Premier League (dal 22/8) e Bundesliga (dal 29/8). Tutto questo aspettando le grandi notti europee con la UEFA Champions League, con 185 partite su 203 a stagione in esclusiva, a partire dall’8 settembre, e tutte le partite di UEFA Europa League (dal 16/9) e UEFA Conference League (dal 15/9) in esclusiva.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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