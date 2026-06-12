La speranza era quella di vedere la Nazionale italiana in campo questa notte a Toronto, in quel Canada dove sono emigrati; ma a Zenica è successo quello che è successo e allora tanti tifosi italiani che avevano acquistato con largo anticipo i biglietti per la partita di questa sera al BMO Field sperando di vedere in campo gli Azzurri, dovranno accontentarsi della Bosnia che sfiderà i padroni di casa di Jesse Marsch nel primo match del girone B di questi Mondiali.

Un patrimonio di tifo disperso

La curiosità, riportata dal Corriere della Sera, aumenta l'amarezza per il mancato approdo alla coppa del mondo. In caso di qualificazione, gli Azzurri avrebbero potuto contare anche sul sostegno o comunque sulla simpatia anche dei canadesi di origini italiane. E se ci fosse anche qualche sostenitore interista nel gruppo di possessori dei biglietti, il fatto di poter vedere dal vivo Edin Dzeko molto probabilmente potrà essere ben poco consolatorio...