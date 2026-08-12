Il Monza, contro il quale l'Inter debutterà nel prossimo campionato nel match del 22 agosto, comunica i numeri di maglia ufficiali dei calciatori biancorossi per la stagione 2026-27. Ebenezer Akinsamiro, arrivato in Brianza proprio dall'Inter, avrà in dote la divisa numero 14.

Questa la lista completa:

2 BRORSSON

3 LUCCHESI

6 ANTOV

7 MANGAS

8 FOE ONDOA

9 VARELA

10 CUTRONE

11 FORSON

13 PIZZIGNACCO

14 AKINSANMIRO

15 DELLI CARRI

17 KEITA

19 BIRINDELLI

20 THIAM

21 COLOMBO

22 LOUBAO

23 GALAZZI

24 BAKOUNE

26 CIURRIA

28 COLPANI

30 BERRETTA

32 PESSINA

37 PETAGNA

43 STRAJNAR

44 CARBONI

46 ROBINSON

47 MOTA CARVALHO

60 KOUADIO

70 MARTINS

80 MOUT

Sezione: L'avversario / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 17:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.