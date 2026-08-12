Tornata al lavoro per preparare l'amichevole contro il Betis di Bari, l'Inter, per la prima volta praticamente al completo dall'inizio della preparazione estiva, ha preso confidenza con le nuove strutture di Appiano Gentile, frutto dell'intervento di ammodernamento costato 100 milioni di euro. Il tutto è documentato dal club sui propri profili social.

Sezione: Da Appiano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 17:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.