Il primo obiettivo dell'Inter per l'esterno resta Djed Spence del Tottenham: i due club hanno già avuto dei contatti in giornata e anche nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui. Con l'uscita di Luis Henrique verso la Roma, poi, si aprirebbe la strada per la ricerca di un altro esterno destro. E secondo Sky Sport, oltre a Nico Gonzalez e Moussa Diaby, in casa nerazzurra sono partiti i contatti per Malick Fofana, attaccante esterno del Lione classe 2005 già accostato alla Roma. Al momento l’Inter, alla quale vengono offerti numerosi giocatori, non ha avviato una vera e propria trattativa, aspettando di capire la decisione di Luis Henrique

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 00:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.