Il primo obiettivo dell'Inter per l'esterno resta Djed Spence del Tottenham: i due club hanno già avuto dei contatti in giornata e anche nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui. Con l'uscita di Luis Henrique verso la Roma, poi, si aprirebbe la strada per la ricerca di un altro esterno destro. E secondo Sky Sport, oltre a Nico Gonzalez e Moussa Diaby, in casa nerazzurra sono partiti i contatti per Malick Fofana, attaccante esterno del Lione classe 2005 già accostato alla Roma. Al momento l’Inter, alla quale vengono offerti numerosi giocatori, non ha avviato una vera e propria trattativa, aspettando di capire la decisione di Luis Henrique.