Nonostante l'amara sconfitta finale di ieri della Nazionale di Lionel Scaloni contro la Spagna, Javier Milei, presidente dell'Argentina, ha deciso di proclamare comunque un giorno di festa nazionale: attraverso X, Milei ha infatti annunciato che, quando i giocatori rientreranno dagli Stati Uniti, in patria si terrà una vera e propria festa nazionale: "Data l'inquietudine riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla Nazionale Argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il corpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festivo nazionale", ha scritto.

Subito dopo la partita, Milei aveva lanciato un messaggio di ringraziamento verso Messi e Scaloni: "Grazie, ragazzi. Avete lottato fino all'ultimo istante. L'Argentina punterà sempre al vertice".