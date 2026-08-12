La trattativa per il possibile approdo di Djed Spence all'Inter entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, oggi i nerazzurri presenteranno la prima vera proposta al Tottenham con l'intento di chiudere i giochi.

Va ricordato che l'interesse dei campioni d'Italia per Spence risale ormai a diverse settimane fa, quando il Mondiale era ancora in corso. I costi molto alti dell'operazione, dovuti alle ottime prove offerte dal giocatore nella rassegna intercontinentale, avevano allontanato l'Inter dall'obiettivo. Il calciatore è tornato nei radar negli ultimi giorni dopo che il Tottenham ha abbassato le pretese, scendendo a più miti richieste.