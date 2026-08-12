Inter e Lazio continuano a dialogare per il passaggio di Davide Frattesi in biancoceleste. Il nodo da sciogliere è quello legato alla divisione della somma che il club di Claudio Lotito deve versare nelle casse di Viale della Liberazione: secondo Sky Sport, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento almeno del 12esimo posto in classifica da parte della squadra di Gennaro Gattuso. L'Inter preferisce prendere qualcosa in meno adesso ma con una percentuale di rivendita più alta da riconoscere in futuro.