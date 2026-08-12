Basandosi sulle indiscrezioni della stampa, Calcio e Finanza ha calcolato che impatto avrà l'acquisto di Djed Spence sui conti dell'Inter. La quota di ammortamento del laterale inglese, che dovrebbe sottoscrivere un contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2031 dovrebbe essere pari a 6,3 milioni di euro, se la cifra di 35 milioni di euro, bonus inclusi, dovesse essere effettivamente confermata dal bilancio che chiuderà il 30 giugno 2027. A questa cifra si deve aggiungere lo stipendio lordo, corrispondenti a 5,55 milioni di euro, per un totale di 11,85 milioni di euro.

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 19:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.