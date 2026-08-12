Continua, anche nel mondo arbitrale, il conto alla rovescia verso la stagione 2026/2027. Archiviata la vicenda arbitropoli, almeno in ambito giuridico ordinario, la figura di Gianluca Rocchi torna in primo piano. In primo piano perché la sospensione cautelare verso Rocchi è stata revocata e questo, di fatto, riabilita una figura che negli ultimi mesi ha attraversato un momento non facile. Di conseguenza l'ex designatore potrebbe tornare al lavoro nei prossimi mesi.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, probabilmente il nuovo ruolo sarà più vicino al terreno di gioco e meno agli alti uffici dell'AIA. In questo momento l'ipotesi principale potrebbe essere quella di far sì che Rocchi diventi osservatore per UEFA e FIFA, una volontà anche dello stesso Rocchi, con la possibilità in seguito di ampliare le responsbabilità dell'ex arbitro fiorentino.

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 20:13
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.