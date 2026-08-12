Continua, anche nel mondo arbitrale, il conto alla rovescia verso la stagione 2026/2027. Archiviata la vicenda arbitropoli, almeno in ambito giuridico ordinario, la figura di Gianluca Rocchi torna in primo piano. In primo piano perché la sospensione cautelare verso Rocchi è stata revocata e questo, di fatto, riabilita una figura che negli ultimi mesi ha attraversato un momento non facile. Di conseguenza l'ex designatore potrebbe tornare al lavoro nei prossimi mesi.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, probabilmente il nuovo ruolo sarà più vicino al terreno di gioco e meno agli alti uffici dell'AIA. In questo momento l'ipotesi principale potrebbe essere quella di far sì che Rocchi diventi osservatore per UEFA e FIFA, una volontà anche dello stesso Rocchi, con la possibilità in seguito di ampliare le responsbabilità dell'ex arbitro fiorentino.