Emergono ulteriori dettagli dell'affare ormai concluso tra Inter e Lazio per il trasferimento di Davide Frattesi alla corte di Gennaro Gattuso. La formula concordata dalle parti in causa prevede un prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro al verificarsi di due condizioni non contemporanee. La prima è legata al piazzamento entro il decimo posto nella prossima Serie A della squadra biancoceleste, il secondo riguarda il numero di presenze del calciatore. 

Nella trattativa, inoltre, è stato pattuito che il 50% della futura rivendita sulla plusvalenza di Frattesi sia in favore dei nerazzurri, che incasserebbero anche altri 3/4 milioni di euro di bonus. Lo riporta Gianlucadimarzio.com. 

Sezione: Copertina / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 18:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.