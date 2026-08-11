Per Luis Henrique alla Roma pare essere soltanto questione di tempo. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, il giocatore brasiliano, corteggiato apertamente dal club giallorosso, non pone paletti alla sua partenza da Milano. L'ex Olympique Marsiglia ha però una richiesta, che poi è quella che vi abbiamo raccontato ieri in esclusiva: ovvero che sia direttamente Cristian Chivu a dirgli che non fa più parte dei suoi piani. L'accordo definitivo coi capitolini non c'è ancora ma le due società sono molto vicine (la base d'intesa sarebbe stata raggiunta).

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. Nel frattempo la Roma ha definito nei dettagli l'arrivo di Rodrigo Mora dal Porto con la formula del prestito che diventerà obbligo di riscatto a determinate condizioni. Condizioni che possono aiutare la squadra di Gian Piero Gasperini nella caccia al giocatore brasiliano, per il quale può arrivare un'offerta di quelle importanti.