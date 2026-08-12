Da oggi il gruppo Inter torna al completo. I giocatori reduci dalla tournée a Hong Kong e Perth riprenderanno a lavorare ad Appiano Gentile, ritrovando Manuel Akanji, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e John Stones, che hanno cominciato a lavorare più tardi e non hanno partecipato alle amichevoli dall'altra parte del mondo.

Da qui all'esordio in campionato del 22 agosto contro il Monza a San Siro c'è solo un'altra amichevole. "L'appuntamento infatti è a sabato, Ferragosto, al San Nicola di Bari dove i nerazzurri in serata affronteranno il Betis. Un'altra occasione per fare le prove generali di campionato, anche se con una rosa non ancora al completo e non con tutti a disposizione. Degli ultimi rientrati, sarà molto complicato vedere in campo la ThuLa, mentre è più probabile che Akanji possa trovare spazio in difesa almeno per una parte della gara".