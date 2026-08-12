Frattesi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tutto fatto tra i due club, cifre e dettagli dell'operazione. Spence sarà l'erede di Dumfries sulla fascia: accordo ad un passo tra Inter e Tottenham.

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Sezione: Copertina / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 15:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.