L'AIA ha ufficializzato i membri delle squadre arbitrali che avranno il compito di dirigere le partite valide per il primo turno preliminare della Coppa Italia Serie C. In questo senso, l'Inter U23 di Stefano Vecchi sarà ospite del Vado Ligure. A questo proposito, è di seguito riportata la designazione arbitrale completa della sfida.

Arbitro: Cosimo Papi (sezione arbitrale di Prato)

Assistenti: Balducci - Guiducci.

IV Ufficiale: Picardi.