Djed Spence non vuole perdere tempo: dopo che Inter e Tottenham hanno raggiunto l'accordo sulla base di oltre 30 milioni di euro, ora il giocatore vuole iniziare quanto prima la sua avventura a Milano. Secondo Sport Mediaset, l'Inter ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua esperienza in nerazzurro. Spence ha superato Diaby nella corsa all'esterno destro: l'Al Ittihad aveva rispedito al mittente un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani.