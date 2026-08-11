Potrebbe essersi delineato il futuro di Oumar Solet, difensore centrale dell'Udinese a lungo seguito dall'Inter e poi uscito dai radar interisti a causa di presunti problemi relativi alla cartilagine delle ginocchia, poi smentiti categoricamente dal club friulano. Come riportato dal Messagero Veneto, il classe 2000 potrebbe essere destinato a rimanare a sorpresa in bianconero e potrebbe addirittura rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2027 ). Alla base della decisione vi sarebbe stato il tecnico Kosta Runjaic, impuntatosi sul fatto di non voler rivoluzionare totalmente il proprio reparto arretrato visto il probabile passaggio di Kristensen all'Atalanta.