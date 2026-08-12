Compiuti i primi concreti passi in direzione di Djed Spence. L'Inter si è decisa: il terzino britannico è definitivamente assurto ad obiettivo numero uno per la corsia destra dei nerazzurri. La volontà del club di via Liberazione è andata definendosi nel tempo anche a seguito delle rovinose scottature derivate dai mancati arrivi di Palestra (troppo più potente economicamente il colosso Chelsea) e di Khalaili (stoppato dal mancato rilascio dell'idoneità sportiva a causa di infausti accertamenti medici). Infatti, come riportato da Tuttosport, nelle scorse ore la società interista ha inviato la prima vera offerta ufficiale al Tottenham.

A giocare un ruolo fondamentale nelle scelte di Marotta e soci è stata anche l'oscillazione al ribasso delle cifre pretese dai londinesi per il cartellino del classe 2000: "Dopo il Mondiale, il Tottenham aveva valutato 45 milioni di euro il cartellino dell’esterno, valutazione fuori mercato come dimostrato dal fatto che non siano arrivate offerte. Gli Spurs vogliono fare cassa e Spence non rientra nei piani di Roberto De Zerbi che sulle corsie laterali, oltre a Udogie e Pedro Porro, potrà contare su Robertson preso dal Liverpool. Spence nell’ultima stagione ha giocato tantissimo al Tottenham (44 presenze totali) ma con numeri deludenti quanto la stagione della squadra: zero gol e zero assist".

Va ricordata la breve militanza al Genoa del laterale inglese, il quale potrebbe patire in maniera meno impattante il secondo approdo in Serie A. Per lui è lecito aspettarsi una valutazione da 30-35 milioni di euro, cifra che avrebbe definitivamente convinto i milanesi a procedere, forti anche della ferma volontà del diretto interessato di tornare nel campionato nostrano e - soprattutto - di giocare le coppe europee.