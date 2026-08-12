Il Paris Saint-Germain sa solo vincere. Ennesimo trofeo messo in bacheca dalla squadra di Luis Enrique, capace di piegare la resistenza di un ottimo Aston Villa e mettere le mani sulla Supercoppa europea, la seconda consecutiva dopo il trionfo contro il Tottenham di un anno fa.

Alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo, i francesi vanno in vantaggio col solito Khvicha Kvaratskhelia al 20', poi subiscono la reazione veemente della formazione di Unai Emery che, dopo una serie di occasioni mancate, trova il pareggio meritato con Brian Modjo al 45'. Nella ripresa, il PSG esce meglio dagli spogliatoi e capitalizza passando all'incasso con Desiré Doué al 62': è il gol che decide la finale e regala la prima gioia stagionale a Marquinhos e compagni.