Con la possibile uscita di Luis Henrique, che piace molto alla Roma e per cui l'Inter ha chiesto 30 milioni di euro, l'Inter potrebbe dover ora sistemare un nuovo elemento per la corsia di sinistra: l'accordo tra i due club, riferisce Sport Mediaset, potrebbe arrivare a 27 milioni. Per l'eventuale sostituzione del giocatore brasiliano, oltre ai già noti Nico Gonzalez e il sempreverde Ivan Perisic, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Malick Fofana, classe 2005 del Lione, già finito nel mirino del Tottenham e recentemente accostato anche alla Roma. L'Inter in questa direzione non si è ancora mossa concretamente e aspetta novità sul fronte Luis Henrique: una volta sicura della partenza del brasiliano, si virerà sul belga.

Sezione: Mercato / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 16:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.