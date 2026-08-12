Con la possibile uscita di Luis Henrique, che piace molto alla Roma e per cui l'Inter ha chiesto 30 milioni di euro, l'Inter potrebbe dover ora sistemare un nuovo elemento per la corsia di sinistra: l'accordo tra i due club, riferisce Sport Mediaset, potrebbe arrivare a 27 milioni. Per l'eventuale sostituzione del giocatore brasiliano, oltre ai già noti Nico Gonzalez e il sempreverde Ivan Perisic, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Malick Fofana, classe 2005 del Lione, già finito nel mirino del Tottenham e recentemente accostato anche alla Roma. L'Inter in questa direzione non si è ancora mossa concretamente e aspetta novità sul fronte Luis Henrique: una volta sicura della partenza del brasiliano, si virerà sul belga.