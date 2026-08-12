La penuria di movimenti in entrata per quanto riguarda il reparto arretrato potrebbero assurgere a possibile svolta nella carriera di Benjamin Pavard. Rientrato all'Inter dopo il mancato riscatto da parte dell'Olympique Marsiglia, il difensore francese sta lavorando incessantemente per riconquistarsi la fiducia dell'ambiente interista e quella di Cristian Chivu, il quale aveva inizialmente inserito il classe 1996 nella lista degli esclusi dal proprio progetto. Il precampionato dell'ex Bayern Monaco sembra poter profilare un possibile riscatto per il diretto interessato, il quale avrebbe tuttavia uno scoglio di non indifferente mole da arginare: il "perdono" di capitan Lautaro Martinez.

Una fiducia da ricostruire

Come ricordato da Tuttosport, nell'immediata post-eliminazione dal Mondiale per Club 2025 per mano della Fluminense, il fuoriclasse argentino lanciò una violenta sfuriata a "tutti coloro che non hanno voglia di stare in questa squadra". Tra i sicuri destinatari, oltre ad un Calhanoglu all'epoca volenteroso di approdare in Turchia, sembrava esserci proprio Pavard, non partito per la tournee statunitense per un problema alla caviglia ma poi "pizzicato" sui social a giocare a padel con Theo Hernandez. L'affronto subito sarebbe stato decisivo nel formare lo strappo, attualmente rammendato per questioni di mercato. In vista del futuro - e di una possibile permanenza del transalpino - queste scorie dovranno essere necessariamente smaltite, ragion per cui risulta necessario un chiarimento definitivo tra il numero 10 e il numero 28. Per il bene dell'Inter.