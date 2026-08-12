Giornata caldissima per il mercato dell'Inter. Doppio affare in chiusura, in uscita e in entrata: da una parte Frattesi saluterà Milano, dall'altra il club di Viale della Liberazione è pronto ad accogliere Spence. Qualcosa, però, si muove anche per Curtis Jones.
Jones, il prezzo potrebbe scendere
L'uscita di Frattesi potrebbe essere il primo tassello di un interessante effetto domino. Una volta salutato il giocatore passato da Sassuolo e Monza, l'Inter avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista. Il nome preferito da Cristian Chivu e Piero Ausilio, non è certo un segreto, è quello di Curtis Jones.
Se nelle scorse settimane si parlava di un prezzo fissato dal Liverpool a 40 milioni di euro, ora le condizioni potrebbero cambiare. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il club del Merseyside sarebbe disposto ad abbassare l'asticella. Una notizia che l'Inter non può che accogliere con piacere. Proprio su Jones si concentreranno gli sforzi dei nerazzurri una volta portato a termine l'acquisto di Djed Spence.
Inter, dopo Spence partirà l'assalto a Curtis Jones. Liverpool disposto a scendere dalla richiesta iniziale di 40M.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) August 12, 2026
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Mercato
Altre notizie
- 20:27 Lazio-Icardi, tentativo a sorpresa: sondaggio per l'ex Inter
- 20:13 Calcio e Finanza - Rocchi, nuovo ruolo? Potrebbe diventare osservatore
- 19:58 Marianella: "Spence in ascesa in Premier, piacevolmente sorpreso lo prenda l'Inter"
- 19:44 SI - Inter, ore le uscite per l'assalto a Jones. Fofana, nulla di concreto
- 19:30 CF - Spence all'Inter: l'impatto dell'operazione sui conti nerazzurri
- 19:20 Curtis Jones, voglia di nerazzurro e altro like: stavolta su Spence all’Inter
- 19:15 Sky - Luis Henrique sul mercato: oggi la comunicazione dell'Inter
- 19:00 RIvivi la diretta! FINALMENTE IL RUGGITO DI OAKTREE! FRATTESI OUT, SPENCE IN: ORA TUTTO SU JONES!
- 18:53 Tomas Zanetti all'Inter, mamma Paula: "Noi saremo sempre al tuo fianco"
- 18:34 Frattesi-Lazio, quando scatta l'obbligo? I dettagli dell'accordo con l'Inter
- 18:24 UFFICIALE - Napoli, Lukaku al Fenerbahçe a titolo definitivo
- 18:10 Restyling Pinetina: la prima squadra alla scoperta delle nuove strutture
- 17:55 Gli auguri dell'Inter per Paolo Orlandoni, che oggi compie 54 anni
- 17:41 Tomas Zanetti approda all'Inter: "Vestirò i colori che ho sempre sognato"
- 17:27 Il Monza comunica i numeri di maglia: Akinsanmiro sceglie la 14
- 17:13 Frattesi, la rivendita per l'Inter sarà del 50%. Quota innalzata perché...
- 17:00 Primo allenamento al completo: l'Inter conosce la nuova Appiano
- 16:50 SM - L. Henrique, la possibile cifra dell'intesa Inter-Roma. Avanza Fofana
- 16:40 Spence, voglia di Inter: l'inglese atteso già domani a Milano per le visite
- 16:29 Il Milan cerca rinforzi sulla fascia: attenzionato un ex Inter
- 16:15 Spence è dell'Inter, nell'accordo 4 mln di bonus e percentuale sulla rivendita
- 16:00 Spence, è fatta: il giocatore arriverà all'Inter per 31,5 milioni di euro
- 15:50 Qui Betis - Ez Abde e Lo Celso a parte. Due settimane di stop per Petit
- 15:40 SM - Inter, dopo Spence c'è Jones: il Liverpool può scendere sotto i 40 mln
- 15:35 FRATTESI alla LAZIO: è FATTA! Non sarai dimenticato DAVIDE. ECCO SPENCE: super AFFARE!
- 15:26 Lautaro via dall'Inter? I bookies non ci credono: quota altissima
- 15:12 Napoli, Olivera: "In Serie A tante squadre da scudetto, l'Inter soprattutto"
- 14:57 Zonta ancora in Serie C? Il prodotto del vivaio dell'Inter piace al Bari
- 14:44 Spence, ci siamo: c'è l'accordo tra il giocatore e l'Inter. Affare ai dettagli
- 14:29 Orlando: "Vedo l'Inter più avanti, ma il Napoli è competitivo"
- 14:15 Un altro Zanetti per l'Inter: Tomas firma con i nerazzurri
- 14:00 fcinFrattesi alla Lazio in dirittura d'arrivo: ecco la rivendita per l'Inter
- 13:56 Frattesi, accordo di massima Inter-Lazio. Sarà prestito con obbligo
- 13:46 Canal + - Olympique Lione rassegnato a una cessione: Fofana in lizza
- 13:35 GdS - Frattesi accetta l'1+4 della Lazio. Il riscatto? Deve dipendere da lui
- 13:31 Facchetti jr. pensa solo al campo: "Meno 10 a Inter-Monza, il resto è noia"
- 13:16 SI - Frattesi-Lazio ai dettagli: affare da 20 mln. Il giocatore ha detto sì
- 13:14 Due club di Serie B seguono Stante. Ma l'Inter per il momento chiude
- 13:00 Corsera - L'Atalanta perde Sulemana e vira su Fofana: derby nerazzurro?
- 13:00 FRATTESI "SVENDUTO" alla LAZIO, ma l'INTER ha un PIANO. C'è la PRIMA OFFERTA per SPENCE: i DETTAGLI
- 12:46 Tottenham, De Zerbi apprezza Spence. Ma l'addio sembra inevitabile
- 12:31 UCL, Stankovic esce di scena: eliminazione a sorpresa per la Stella Rossa
- 12:17 Sky - Frattesi, l'Inter chiede alla Lazio una percentuale di rivendita più alta
- 12:07 Sky - Spence, partita la prima offerta Inter. Vicina alle richieste Tottenham
- 12:00 GdS - San Siro a Euro 2032, Milan e Inter determinate a farcela: il programma
- 11:45 TS - Frattesi libera Jones? Ecco chi altro può finanziare il colpo inglese
- 11:30 TS - Serve la pace tra Lautaro e Pavard: riecheggiano le parole del dieci
- 11:16 SM - Frattesi dice sì alla Lazio: le condizioni. Tra Inter e Lazio manca un aspetto da chiarire
- 11:08 Frattesi-Lazio più vicini: ecco cifre e formula, manca solo un tassello
- 11:02 TS - Luis Henrique finanzia Spence? Altro innesto se parte il brasiliano
- 10:48 TS - Offerta ufficiale per Spence: nerazzurri a barra dritta sull'inglese
- 10:43 Inter, assalto finale a Spence: oggi l'offerta al Tottenham per chiudere
- 10:34 Jones-Inter, nuovo assalto certo entro fine mercato. Ma serve un altro passaggio
- 10:20 Lautaro-Barcellona, incontro tra Deco e l'agente: cosa filtra da Inter e giocatore
- 10:06 FRATTESI alla LAZIO sblocca JONES? LUIS HENRIQUE "stoppa" la ROMA. ASSALTO a SPENCE: INTER SCATENATA
- 09:52 CdS - Da Fofana a Spence passando per Luis Henrique: l'intreccio tra Inter, Roma e Tottenham
- 09:38 GdS - Roma a 2 milioni da Luis Henrique: perché i giallorossi vogliono il brasiliano
- 09:24 GdS - Spence, il "chill boy" che in campo si trasforma: analogie e differenze con Dumfries
- 09:10 GdS - Inter-Betis senza la ThuLa, ma per Chivu c'è una novità
- 08:56 GdS - Frattesi-Lazio, si lavora alla formula "creativa". Buona notizia per le casse biancocelesti
- 08:42 CdS - Frattesi, più Newcastle che Lazio. C'è un comune denominatore con Jones
- 08:28 GdS - Esterno Inter, tre nomi se parte anche Luis Henrique
- 08:14 Luis Henrique alla Roma si complica: richieste del giocatore fuori portata
- 08:00 GdS - Spence-Inter, c'è ottimismo ma anche una forbice da colmare: i dettagli
- 00:15 Sky - Caccia all'esterno, spunta il nome di Fofana dell'Olympique Lione
- 00:00 Quel velo di tristezza
- 23:54 Trump: "FIFA, un errore anche solo pensare di sostituire Infantino"
- 23:46 Quale nazione vincerà la Champions? Inghilterra favorita, l'Italia arranca
- 23:40 Frattesi-Lazio, l'Inter vuole la rivendita. In caso di partenza assalto a Jones
- 23:34 Roma-Inter, base di intesa per Luis Henrique: in ballo 30 milioni di euro