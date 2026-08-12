Giornata caldissima per il mercato dell'Inter. Doppio affare in chiusura, in uscita e in entrata: da una parte Frattesi saluterà Milano, dall'altra il club di Viale della Liberazione è pronto ad accogliere Spence. Qualcosa, però, si muove anche per Curtis Jones.

Jones, il prezzo potrebbe scendere

L'uscita di Frattesi potrebbe essere il primo tassello di un interessante effetto domino. Una volta salutato il giocatore passato da Sassuolo e Monza, l'Inter avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista. Il nome preferito da Cristian Chivu e Piero Ausilio, non è certo un segreto, è quello di Curtis Jones.

Se nelle scorse settimane si parlava di un prezzo fissato dal Liverpool a 40 milioni di euro, ora le condizioni potrebbero cambiare. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il club del Merseyside sarebbe disposto ad abbassare l'asticella. Una notizia che l'Inter non può che accogliere con piacere. Proprio su Jones si concentreranno gli sforzi dei nerazzurri una volta portato a termine l'acquisto di Djed Spence.