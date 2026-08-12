Una vita con i colori nerazzurri come filo conduttore: da terzo portiere nella formazione che conquistò il Triplete nel 2010 a preparatore dei portieri della squadra di Cristian Chivu, Paolo Orlandoni ha l'Inter cucita addosso e l'ha indossata in tre vesti diverse, compresa quella di preparatore dei portieri della Primavera, contribuendo a scrivere pagine di successi della storia nerazzurra. E oggi, nel giorno del suo 54esimo compleanno, l'Inter gli porge i suoi migliori auguri. 

Sezione: News / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 17:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.