Una vita con i colori nerazzurri come filo conduttore: da terzo portiere nella formazione che conquistò il Triplete nel 2010 a preparatore dei portieri della squadra di Cristian Chivu, Paolo Orlandoni ha l'Inter cucita addosso e l'ha indossata in tre vesti diverse, compresa quella di preparatore dei portieri della Primavera, contribuendo a scrivere pagine di successi della storia nerazzurra. E oggi, nel giorno del suo 54esimo compleanno, l'Inter gli porge i suoi migliori auguri.