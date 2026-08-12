La Lazio ha fatto un tentativo per Mauro Icardi, sondando la possibilità di portare a Roma l’attaccante argentino. Un’idea che avrebbe stuzzicato il club biancoceleste, alle prese con la valutazione di diversi profili per il reparto offensivo. Icardi, oggi è svincolato dopo gli anni in Turchia con il Galatasaray, è un nome che non ha certo bisogno di presentazioni nel calcio italiano. L’attaccante è infatti un ex Inter, club con cui ha vissuto gli anni più importanti della sua esperienza in Serie A, indossando anche la fascia da capitano e segnando gol a raffica. Il possibile approdo alla Lazio rappresenterebbe quindi un ritorno in Italia per il centravanti argentino, che conosce bene il campionato e potrebbe portare esperienza e qualità sotto porta. Al momento si tratta di un tentativo e di un sondaggio, ma il nome di Icardi resta uno di quelli valutati in casa biancoceleste.