Curtis Jones ci sta prendendo gusto. Il centrocampista del Liverpool è tornato a far parlare di sé sui social dopo aver lasciato un altro like a un post di Fabrizio Romano sull'Inter

Questa volta, al centro della sua attenzione, c’è l’“Here We Go” riguardante Djed Spence, prossimo all’Inter. Un semplice like, che però non è passato inosservato, soprattutto dopo i precedenti episodi che avevano già attirato la curiosità dei tifosi.

Jones sembra dunque sempre più attivo nei confronti dei contenuti legati al calcio italiano e, in particolare, all’Inter. Nessuna dichiarazione ufficiale o messaggio diretto, ma i suoi movimenti sui social continuano ad alimentare commenti e indiscrezioni.

Il nuovo like, infatti, arriva in un momento in cui ogni interazione del giocatore viene osservata con particolare attenzione. Coincidenza o semplice interesse per la notizia? Difficile dirlo.

Di certo, Curtis Jones ci sta prendendo gusto: un altro like, un’altra notizia legata all’Inter e, inevitabilmente, nuove domande sul significato di questi segnali social.