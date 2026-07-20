In occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, la FIFA ha lanciato un nuovo sistema di classifica individuale dei giocatori basato sui dati raccolti durante le partite. La classifica, denominata 'Power Ranking FIFA' e realizzata in collaborazione con Aramco, ha fornito un’analisi oggettiva e basata sui dati delle prestazioni dei giocatori. Tutti i giocatori di campo hanno ricevuto un punteggio compreso tra 0 e 10 nelle tre categorie: attacco, creatività e difesa. I portieri saranno valutati in base al possesso palla e alla difesa della porta.

Alla fine della competizione, a primeggiare in questa speciale graduatoria è stato Kylian Mbappé: l'asso della Francia di Didier Deschamps ha preceduto Jude Bellingham e Lionel Messi, mentre per trovare il primo giocatore spagnolo bisogna scendere fino al 18esimo dove si è piazzato Mikel Oyarzabal. L'attaccante della Real Sociedad è finito dietro anche Lautaro Martinez, che ha concluso in 14esima posizione davanti al suo ex compagno in nerazzurro Romelu Lukaku. A sorpresa, il primo rappresentante in classifica della Serie A è l'atalantino Charles de Ketelaere che ha chiuso con un ottimo sesto posto.