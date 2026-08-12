Djed Spence sarà a Milano tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche di rito per conto dell'Inter propedeutiche alle firme sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031.

In questi minuti, il club milanese ha completato lo scambio di documenti con il Tottenham, svela Gianluca Di Marzio. Confermate anche le cifre dell'operazione circolate nel pomeriggio: gli Spurs incasseranno 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, oltre all'eventuale 10% sulla futura rivendita. L'inglese guadagnerà 3 milioni di euro a stagione più premi per i prossimi cinque anni. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 12 agosto 2026 alle 22:50
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.